Lula sanciona leis em aceno ao eleitorado cristão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou três leis em aceno ao público cristão. Os textos reconhecem expressões culturais e dedicam datas a homenagear símbolos de evangélicos e católicos. A sanção foi feita na última sexta-feira, 13, e publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda-feira, 16.

Lula e o Partido dos Trabalhadores tentam uma aproximação com o eleitorado cristão. Em agosto, o PT divulgou uma cartilha em que aponta caminhos para candidatos dialogarem com o público evangélico nas eleições de 2024, sem esbarrar em preconceitos e estereótipos.

No primeiro semestre, o governo Lula lançou a campanha publicitária intitulada "Fé no Brasil", com filmes para juntar as marcas do gestão e, ao mesmo tempo, fazer um aceno aos evangélicos. Como mostrou o Estadão, pesquisas encomendadas pelo Palácio do Planalto mostraram queda na popularidade do presidente, especialmente no segmento evangélico, que representa 30% do eleitorado. A portas fechadas, a avaliação é a de que o governo tem perdido a batalha da comunicação para aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).