Homem com 'cadeira do Datena' causa confusão em agenda de Pablo Marçal

Um homem carregando uma cadeira similar à utilizada por José Luiz Datena (PSDB) para agredir Pablo Marçal (PRTB) causou tumulto em uma agenda de campanha do influenciador na rua Santa Ifigênia, no Centro de São Paulo nesta segunda-feira, 16.

O homem ergueu a cadeira em provocação a Marçal, mas aliados do candidato do PRTB entenderam o gesto como uma nova tentativa de agressão ao ex-coach. "Ele foi com o banco no meio da multidão para arremessar no Pablo. Contive ele junto com o pessoal, me deram chutes, caí no chão e eles se dispersaram", disse o vereador Rubinho Nunes (União), aliado de Marçal, afirmando que o homem estava com um amigo.

Ao portal Metrópoles, o motoboy Rogério Rodrigues declarou que fez apenas um protesto político contra Marçal e que "jamais pensou" em atentar contra a vida do candidato do PRTB. "A rapaziada dele ficou incomodada comigo e vieram me agredir, um veio dar mata-leão, bicuda", disse.