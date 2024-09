Em nota, Datena garante que vai continuar na disputa para Prefeitura de SP

No domingo, 15, durante debate na TV Cultura , Datena agrediu com uma cadeira o adversário Pablo Marçal (PRTB). O ocorrido foi o ápice de uma série de provocações entre os dois candidatos, em que Marçal o chamou de "arregão", acusou de "não ser homem" para dar um tapa em seu rosto no último debate e relembrou a acusação de assédio sexual sofrida pelo apresentador em 2019.

Apesar da afirmativa, o candidato a prefeito de São Paulo pelo PSDB cancelou a participação na sabatina do Estadão prevista para ocorrer a partir das 10h30 desta segunda-feira, 16. A assessoria de imprensa do apresentador disse que "em razão dos acontecimentos de ontem (domingo), o candidato achou melhor não ter atividades nesta manhã".

"Errei, mas de forma alguma me arrependo. Preferia, sinceramente, que o episódio não tivesse ocorrido. Mas, fossem as mesmas as circunstâncias, não deixaria de repetir o gesto, resposta extrema a um histórico de agressões perpetradas a mim e a muitos outros por meu adversário", diz o candidato em nota. "Pablo Marçal demonstrou, em todas as situações a que teve oportunidade, sua falta de caráter. Demonstrou, ainda, que é uma ameaça à cidade de São Paulo. Será detido no voto."

Datena diz que as acusações que Marçal fez a ele são absolutamente falsas e que feriram sua honra. Ele ainda ressalta que espera ter "lavado a alma" de milhões de pessoas com a atitude. "Eu sou um cara de verdade e, com um gesto extremo, porém humano, expressei minha real indignação."