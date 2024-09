Xará de Guilherme Boulos terá de mudar nome de urna

Além de ser o nome exibido na urna eletrônica no momento do voto, o nome de urna diz respeito à forma pela qual um candidato será citado ao longo da campanha eleitoral. O nome de urna, em geral, coincide com o nome civil, mas pode exibir, além do prenome e sobrenome, apelidos e demais referências, como a ocupação do candidato.

Em resolução sobre o tema, o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é de que a escolha do nome de urna é válida quando "não se estabelece dúvida quanto a identidade" do candidato.

Na terça-feira, 10 de setembro, os advogados que representam Bardauil Boulos solicitaram a mudança do nome de urna do candidato a vereador para "Boulos". No mesmo dia, a defesa do candidato a prefeito solicitou a recusa do pedido. "A alteração requerida, com a devida licença, não é suficiente para evitar que o eleitor se confunda sobre as pessoas candidatas, causando inegável prejuízo à normalidade e lisura do pleito", diz a petição da defesa do candidato do PSOL.

O promotor eleitoral Fabiano Petean atendeu ao pedido da defesa de Castro Boulos e recusou o pedido de mudança do nome de urna. "Diante da coincidência de nomes e referências que podem trazer confusão ao eleitorado, manifesto-me pelo indeferimento do registro de candidatura. O candidato (Bardauil Boulos) não adequou o nome de forma que a indução seja sanada", disse o promotor.