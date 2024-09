Senador Omar Aziz vai apresentar ação na PGR para retirar do ar sites de apostas esportivas

O senador Omar Aziz (PSD-AM) afirmou neste domingo, 15, que vai apresentar uma ação na Procuradoria-Geral da República (PGR) pedindo para retirar do ar todos os sites de apostas esportivas enquanto não estiver concluído o processo de regulamentação das empresas pelo governo federal.

"Estarei entrando com uma ação na PGR para tirar todos os sites de jogos do Brasil. Para que eles saiam do ar, como fizeram com o Twitter atual X. Até porque elas bets estão destruindo famílias", disse o senador em publicação no Instagram.

No ano passado, o Congresso aprovou um projeto de lei que prevê a taxação de apostas esportivas, que ainda está em processo de regulamentação no Poder Executivo. A partir do ano que vem, apenas empresas autorizadas poderão atuar no País.