Marçal, estagnado em pesquisas, apela a Tarcísio e faz churrasco em palco de show sertanejo

Após estagnar nas pesquisas eleitorais, o candidato do PRTB Pablo Marçal apelou para o compartilhamento de um vídeo antigo em que aparece ao lado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e ainda marcou presença em um show da dupla sertaneja Fernando e Sorocaba em Itu, no interior de São Paulo. No palco do evento, na sexta-feira, 13, ele fez churrasco.

O ex-coach caiu 3 pontos porcentuais nas intenções de voto, segundo pesquisa do Datafolha, passando de 22% para 19%. No último levantamento da Quaest, Marçal aparece atrás de Guilherme Boulos (PSOL) numericamente, com 23%. O cenário, no entanto, é de empate técnico entre o psolista, o empresário e o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Sem tempo de televisão e rádio, e com pouco fundo eleitoral - que se comprometeu a não utilizar - Marçal deposita sua estratégia nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, o ex-coach publicou uma gravação de 2022, quando participou de um ato em apoio à campanha de Tarcísio, e questionou "O que será que aconteceu?", afirmando ter o "maior respeito" pelo governador. No vídeo, Tarcísio chamava Marçal de "transformador de almas". O governador apoia a candidatura do atual prefeito Ricardo Nunes.