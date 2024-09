Bolsonaro compartilha vídeo contra Pablo Marçal, que questiona nas redes: 'O que houve?'

Em nova investida contra o candidato do PRTB Pablo Marçal, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) compartilhou um vídeo antigo do ex-coach em que ele critica igrejas. Marçal, no entanto, rebateu Bolsonaro em suas redes sociais, questionando "o que houve?" para o padrinho político de Ricardo Nunes (MDB) atacá-lo.

O ex-coach compartilhou a publicação do portal de notícias Metrópoles e escreveu: "Bolsonaro está desesperado com alguma coisa compartilhando vídeos meus antigos?". Nas imagens, Marçal afirmava que as instituições religiosas geram uma morte espiritual nas pessoas. "Ortodoxa, romana, anglicana, o escambau. A igreja evangélica não mata as pessoas com morte física. Mata elas com morte espiritual".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No início da semana, Bolsonaro compartilhou um vídeo no Telegram no qual o ex-coach é descrito como um "traidor", "arregão" e "aproveitador" que possui medo do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, alvo da manifestação convocada por Bolsonaro no 7 de Setembro. O empresário e influenciador esteve presente no ato, mas chegou prestes ao encerramento da passeata.