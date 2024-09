Deputado que discursou contra anistia aciona Polícia Legislativa e pede escolta após ameaças

O deputado federal Túlio Gadêlha (Rede-PE) pediu escolta armada à Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados. O parlamentar diz que recebeu ameaças após discursar contra o projeto de lei que anistia os presos do 8 de Janeiro na sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa na quarta-feira, 11. Edjane da Cunha, viúva de Cleriston Pereira da Cunha, o "Clezão" - um desses detidos, morto após passar mal no Complexo Penitenciário da Papuda -, protestou com gritos à fala do parlamentar. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Procurada para se manifestar sobre o pedido, Câmara não respondeu até a publicação deste texto.

"Eu fico de coração partido porque, muitas vezes, essas senhoras não respondem pelos atos dos seus maridos, seus esposos, mas fico ainda mais indignado porque há colegas que vêm ao microfone e à tribuna dizer que não foi cometido crime, que isso não é crime", afirmou Gadêlha. "Todo o mundo tem o direito de falar, mas vamos respeitar a dor de uma viúva", argumentou a presidente da CCJ, Caroline de Toni (PL-SC). Segundo a equipe do gabinete de Gadêlha, o deputado recebeu e-mails, mensagens no WhatsApp do mandato e telefonemas com xingamentos e ameaças.