Macaé Evaristo renovará esperança na união e reconstrução pelos direitos humanos, diz Janja

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, publicou, nesta terça-feira, 10, no seu perfil no Instagram, uma foto com a nova ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, e disse que o sorriso da nova chefe da pasta vai "renovar nossa esperança na união e reconstrução pelos direitos humanos no Brasil". Janja ainda brincou, pedindo para a mineira levar pão de queijo para Brasília. A ministra comentou a publicação, agradeceu a mensagem da primeira-dama e disse ser uma alegria estar ao lado de Janja. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O nome da petista foi anunciado nesta segunda-feira, 9, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após a demissão do advogado Silvio Almeida, na semana passada, por acusações de assédio sexual.

Macaé Evaristo também fez uma publicação na rede social sobre sua indicação à pasta. Ao compartilhar a postagem de Lula sobre a nomeação dela, disse ser uma honra assumir o Ministério dos Diretos Humanos. "Nosso País tem grandes desafios e esse é um chamado de muita responsabilidade. Temos muito trabalho pela frente e sigo esperançosa, com o compromisso de uma vida na luta por direitos", escreveu. Em um comentário na publicação, Mariana Evaristo, filha de Macaé, disse que Minas Gerais e o Brasil ganham com a indicação. Macaé Evaristo é natural de São Gonçalo do Pará, em Minas Gerais, e tem 59 anos. É formada em Serviço Social pela PUC-Minas e mestre em Educação pela UFMG. Ela cumpria seu primeiro mandato como deputada estadual, após ter sido vereadora em Belo Horizonte por dois anos. Além disso, liderou a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do MEC entre 2013 e 2014, no governo de Dilma Rousseff (PT).

A nova ministra é ré por suposto superfaturamento na aquisição de kits de uniformes escolares durante sua gestão como secretária de Educação em Belo Horizonte e, posteriormente, como secretária de Educação em Minas Gerais. Macaé afirmou ao Estadão que contestou judicialmente as alegações e enfatizou sua tranquilidade e seu compromisso com a transparência e a gestão adequada dos recursos públicos. Ela destacou que o processo licitatório foi conduzido por uma comissão independente de sua secretaria e teve a validação da Procuradoria do município. Janja postou foto com Anielle Franco Logo após virem à tona as acusações de assédio que levaram à demissão de Silvio Almeida da pasta dos Direitos Humanos, Janja também fez uma publicação na rede social. A primeira-dama postou na madrugada da última sexta-feira, 6, uma foto onde aparece dando um beijo na testa da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. Não houve legenda.