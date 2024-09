Quem é Macaé Evaristo, nova ministra dos Direitos Humanos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou , nesta segunda-feira, 9, a deputada estadual Macaé Evaristo como a nova titular do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC). O anúncio vem três dias após a exoneração de Silvio Almeida do comando da pasta, após acusações de assédio sexual.

Entre 2013 e 2014, Macaé Evaristo foi secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade (Secadi) e Inclusão do Ministério da Educação (MEC). Nesse período, coordenou programas para a inclusão de estudantes de escolas públicas, negros e indígenas no ensino superior.

Ela assume a pasta após demissão de Silvio Almeida

A nova ministra substitui Silvio Almeida no comando do MDHC, exonerado do cargo após acusações de assédio sexual. A saída de Almeida ocorreu depois de uma reunião com o presidente Lula realizada na última sexta-feira, 6.

Na última quinta-feira, 5, as denúncias contra o ex-ministro foram confirmadas pela organização Me Too Brasil. Segundo o colunista Guilherme Amado, do Metrópoles, a ministra da Igualdade Racial Anielle Franco seria uma das possíveis vítimas, porém a informação não foi confirmada pela Me Too Brasil, que preservou o nome das denunciantes.

Anielle Franco se pronunciou na sexta e, em nota, não confirmou que teria sido uma das vítimas do ex-ministro, mas ressaltou que “tentativas de culpabilizar, desqualificar, constranger, ou pressionar vítimas a falar em momentos de dor e vulnerabilidade também não cabem, pois só alimentam o ciclo de violência”.