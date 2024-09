O POVO News: Marçal é barrado de trio com Bolsonaro; crise Brasil x Venezuela

Pablo Marçal em ato na Avenida Paulista Crédito: Reprodução/vídeo/Instagram Pablo Marçal

Crise entre Brasil e Venezuela O programa ainda comenta a crise nas relações diplomáticas entre Brasil e Venezuela. O país vizinho enfrenta crises políticas desde as eleições presidenciais, em 28 de julho. O pleito foi questionado pelo cenário internacional, por repressão a opositores e falta de transparência. Dentre os países que questionaram está a argentina. Milei disse que a Argentina não reconheceria uma fraude eleitoral e pediu a saída de Maduro do poder. Em resposta, a Venezuela expulsou a missão diplomática argentina, como fez com outros países. No entanto, seis opositores estão asilados no prédio da embaixada argentina em Caracas. O Brasil, então, assumiu a proteção da embaixada.