Lula escolhe deputada do PT Macaé Evaristo para assumir Ministério dos Direitos Humanos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva escolheu a deputada estadual do PT de Minas Gerais, Macaé Evaristo, para assumir o Ministério dos Direitos Humanos. Lula se reuniu nesta segunda-feira, 9, com a petistas no Palácio do Planalto.

Macaé Evaristo entra para o governo após Lula demitir o advogado Silvio Almeida, envolvido em acusações de assédio sexual.