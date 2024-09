Gilmar diz que comissão aguarda retorno dos povos indígenas à conciliação sobre marco temporal

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse que a comissão que busca um acordo sobre a Lei do Marco Temporal aguarda o retorno dos representantes dos povos indígenas e que, na tarde desta segunda-feira, 9, o grupo se concentrará em debates jurídicos. Ele participa da abertura da terceira audiência de conciliação sobre o tema realizada no Supremo.

Na segunda audiência de conciliação, realizada em 28 de agosto, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) se retirou da mesa de conciliação.

A entidade queria a suspensão imediata da Lei do Marco Temporal como condição para o diálogo, mas essa possibilidade foi rejeitada por Gilmar, relator dos processos que tratam da lei.