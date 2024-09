Justiça barra candidatura de integrante do PRTB condenado em ação do Novo Cangaço

Silva foi enquadrado no trecho da Lei de Inelegibilidades, que diz ser vedada candidatura daqueles "que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de oito anos após o cumprimento da pena, pelos crimes: contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência; e praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando".

Esta é a primeira vez que ele tenta disputar uma eleição. Ele pertence ao mesmo grupo de Tarcísio Escobar de Almeida e de Júlio Cesar Pereira, o Gordão, ambos articuladores informais do PRTB, acusados de trocar carros de luxo por cocaína para o PCC, como revelou o Estadão no dia 21 de agosto. Escobar nega as acusações e Gordão não se manifestou. Silva é o vice-presidente do PRTB em Mogi. Ele não apresentou contestação e nem cumpriu diligências solicitadas pela Justiça Eleitoral. O Estadão não conseguiu localizá-lo para informar se tentará recorrer da decisão.

O juiz da 74º Zona Eleitoral, Gustavo Alexandre da Câmara Leal Belluzzo, indeferiu o registro de candidatura de Edilson Ricardo da Silva (PRTB) a uma vaga de vereador em Mogi das Cruzes, Grande São Paulo. Como o Estadão mostrou com exclusividade no dia 22 de agosto, Silva foi condenado por fazer parte de uma quadrilha que atacou uma companhia da Polícia Militar para dominar a cidade de Guararema, também região metropolitana, e roubar os caixas eletrônicos de uma agência bancária. Ex-militar, Silva foi condenado a 7 anos de prisão, pela Justiça Militar, e mais 2 anos e 4 meses, pela Justiça Comum. O crime aconteceu em 2009.

O acórdão do Tribunal de Justiça Militar explica a atuação dele nos crimes da ação que ficou conhecida como Novo Cangaço: "A função do Sd PM Edilson era de repassar informações privilegiadas acerca do que ocorria na sede do Batalhão ao Sd PM Miranda."

O policial Miranda era o soldado descrito pela acusação do Ministério Público de São Paulo como "o mentor da ação criminosa". Era madrugada do dia 2 de agosto de 2009 quando os bandidos tomaram de assalto o quartel da 3ª Companhia do 17º Batalhão da Polícia Militar, na cidade de Guararema, com a ajuda das informações repassadas por Edilson Ricardo da Silva. Em seguida, invadiram a agência do Bradesco e explodiram os caixas eletrônicos da cidade, levando R$ 39 mil (o equivalente a R$ 110 mil em valores atualizados) do banco e dez armas da unidade da PM.

De acordo com a denúncia da promotoria, o Inquérito Policial-Militar (IPM) do caso constatou que "durante a preparação da empreitada criminosa, o Sd Edilson, por meio de um Nextel cadastrado em seu nome, manteve contato com várias pessoas relacionadas a atividades ilícitas".