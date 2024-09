24 candidatos a prefeito das maiores cidades do País podem ser eleitos no 1º turno

Quase uma em cada quatro das principais cidades do País caminham para ter um desfecho eleitoral no primeiro turno das eleições municipais deste ano, marcado para ocorrer em 6 de outubro. Segundo levantamento do Broadcast Político com base em pesquisas de intenção de voto, 24 candidatos a prefeito nas 103 maiores cidades do País estão acima dos 50% das intenções de voto e são favoritos para se eleger no primeiro turno de votação.

Essas 103 cidades são justamente aquelas que, por terem mais de 200 mil eleitores, podem realizar segundo turno caso nenhum dos candidatos tenha a maioria dos votos válidos - cálculo que desconta as ausências e os votos em branco e nulo. Nesses 103 municípios, estão concentrados 60,5 milhões dos 155 milhões de eleitores brasileiros aptos a votar neste ano.

O levantamento desta reportagem levou em conta as últimas pesquisas eleitorais registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os candidatos com mais de 50% das intenções de voto foram considerados os favoritos a vencer a disputa sem precisar do segundo turno. Como o cálculo das intenções de voto também inclui eleitores indecisos, por exemplo, esses candidatos teriam ainda mais que 50% dos votos válidos nesses casos, dando a eles uma margem mais confortável para se elegerem em 6 de outubro.