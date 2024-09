Tarcísio lamenta em rede social morte de PM antes de desfile do 7 do Setembro em SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lamentou em rede social a morte do subtenente da Polícia Militar Paulino Cristovam da Silva, de 52 anos, pouco antes do desfile do Sete de Setembro em São Paulo. O PM tombou do cavalo que montava. "Meus mais sinceros sentimentos pela morte do subtenente Paulino Cristovam da Silva, de 52 anos, do Regimento de Cavalaria da Polícia Militar, que sofreu um triste acidente a cavalo a caminho do Desfile Cívico-Militar pela Proclamação da Independência, no Anhembi", disse Tarcísio. "Que neste momento Deus conforte familiares e amigos."

Em nota, a PM disse que o policial, que atuava no Regimento de Polícia Montada (Cavalaria), sofreu uma queda do cavalo. "A causa da morte está sendo investigada pela Polícia Militar, que presta total apoio aos familiares do policial, que estava há 32 anos na corporação", informou.

Sobre a cerimônia da Independência, realizada no Anhembi, na qual esteve ao lado prefeito da capital paulista e candidato a reeleição, Ricardo Nunes (MDB), o governador escreveu nas redes que foi dia de "celebrar" os 202 anos da proclamação da independência do Brasil.