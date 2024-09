Mobilização para ato com Bolsonaro na Paulista tem cartazes contra STF e Moraes

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) começaram a se reunir desde a manhã deste sábado, 7 de Setembro, na Avenida Paulista onde, às 14h, será realizado ato organizado pelo pastor Silas Malafaia, que tem como um dos motes o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

Além das cores verde e amarela já tradicionais em manifestações de direita, os grupos trazem, desta vez, cartazes e camisas contra Moraes e o STF. No último grande ato realizado na Paulista, em fevereiro deste ano, o ex-presidente pediu que os manifestantes não levassem recados nesse sentido. Desta vez, não houve o mesmo pedido e o deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) chegou a afirmar ao Estadão que faixas pedindo o impeachment do ministro estão "liberadíssimas".

Há desde cartazes improvisados com pedidos de "Fora STF", camisas com imagens simulando o ministro preso e pedidos de anistia para os presos pelos atos golpistas de 8 de Janeiro, quando os prédios dos Três Poderes foram invadidos e destruídos.