Ministro da Defesa diz que torce por uma manifestação com Bolsonaro pacífica

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, disse torcer para que seja pacífica a manifestação organizada em São Paulo pelo pastor Silas Malafaia para esta tarde de sábado, 7, com a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro.

As declarações ocorreram após o encerramento do desfile militar do Dia da Independência do Brasil, em Brasília.

"Acredito e torço que sim, como essa, sem radicalismo, sem problemas", afirmou Múcio, ao responder uma pergunta da imprensa sobre a manifestação ser pacífica. "O Dia da Independência tem que ser vitória da democracia."