Eduardo Bolsonaro chama Alexandre de Moraes de 'psicopata' em ato contra ministro do STF

Eduardo citou nominalmente, também, a prisão do ex-assessor especial de assuntos internacionais da presidência Filipe Martins, que havia sido preso preventivamente em uma investigação sobre um golpe para manter Bolsonaro no poder.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) chamou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de "psicopata" durante uma manifestação contra ele, na Avenida Paulista, em São Paulo. O parlamentar fez uma série de críticas, associando decisões de Moraes, sobretudo em relação aos acusados pelos eventos do 8 de janeiro de 2023, à "psicopatia."

Em um trio elétrico ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e de vários senadores, Eduardo pediu o impeachment de Moraes e exaltou Elon Musk, o bilionário dono do X, cujo funcionamento no Brasil foi proibido por Moraes.

"O Elon Musk, o bilionário da tecnologia, não recua, porque ele entende que a batalha é pela liberdade de expressão e ela transcende questões econômicas, vai além dos interesses financeiros, é uma luta pela preservação dos valores fundamentais", disse Eduardo.