Boulos: Lula já tomou decisão sobre Silvio Almeida; vítimas devem ser respeitadas e acolhidas

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) não espera que as denúncias de assédio envolvendo o ex-ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, sejam usadas contra ele por adversários na disputa pela prefeitura de São Paulo. "Sem condições", disse ao ser questionado sobre a possibilidade dos oponentes adotarem esta estratégia, já que o psolista conta com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Boulos disse não possuir conhecimento dos fatos que envolvem o caso. Contudo, avalia que Lula tomou uma decisão "prontamente". A demissão de Silvio Almeida foi anunciada na noite de ontem, 6, após virem à tona denúncias de assédio contra o ex-ministro.

A gente defende que todas as vítimas de assédio sejam respeitadas e acolhidas", disse o candidato durante caminhada eleitoral em Heliópolis neste sábado, 7.