Ato contra Alexandre de Moraes reúne Dezenas de manifestantes em Copacabana

Dezenas de manifestantes se reuniram na manhã deste sábado, 7 de setembro, na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, em um ato pró-impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A manifestação, convocada pelo Partido Novo para as 9 horas, reuniu cartazes contra o ministro do Supremo e bandeiras de candidatos do partido. Os manifestantes ouviram a execução do hino nacional vestindo tanto camisas da seleção brasileira quanto o laranja característico do Novo.

Um carro de som foi posicionado na Avenida Atlântica, em frente à praia de Copacabana, servindo de palanque para discursos contra as decisões do ministro Alexandre de Moraes.