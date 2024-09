Silvio Almeida é o quarto ministro a cair no governo Lula; dois foram por denúncias; relembre

A queda do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, demitido nesta sexta-feira, 6, após acusações de supostos casos de assédio sexual, é a quarta ocorrido no terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A exoneração de Almeida e a do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Marco Edson Gonçalves Dias foram motivadas por denúncias. Os outros dois integrantes da Esplanada caíram devido à costura de apoios políticos entre o presidente e partidos do Centrão.

Em abril do ano passado, quando o governo Lula havia acabado de completar cem dias, Gonçalves Dias foi exonerado por Lula devido a denúncias veiculadas na imprensa. A queda foi motivada por gravações do Palácio do Planalto, durante os atos antidemocráticos de 8 de Janeiro, que mostraram uma postura passiva de Gonçalves Dias diante da depredação do patrimônio público.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As outras mudanças feitas por Lula foram motivadas por pressão política. Nos ministérios dos Esportes e do Turismo, Lula colocou novos ministros em troca de apoio no Congresso Nacional. Em julho de 2023, Daniela Carneiro foi retirada do Turismo para a pasta abrigar o deputado federal Celso Sabino (União-PA). Em setembro, Ana Moser foi exonerada da pasta dos Esportes para o governo acomodar o deputado federal André Fufuca (PP-MA).