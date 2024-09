Lula diz que pretende participar de comício de Adriana Accorsi, candidata do PT em Goiânia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que pretende voltar a Goiânia para participar de comício da candidata do PT à prefeitura da cidade, a deputada federal Adriana Accorsi. Na avaliação do chefe do Executivo federal, Adriana é uma candidata extraordinária e competente.

"Quero ver se venho aqui fazer um comício para a minha candidata, a Adriana Accorsi. Acho que a Adriana é uma pessoa que merece ser levada em conta pelo povo de Goiás e de Goiânia", afirmou Lula em entrevista à rádio Difusora Goiânia, nesta sexta-feira, 6. "É uma menina bem preparada."

"A Adriana é uma menina extraordinária. Sinceramente, acho que o povo de Goiânia pode fazer uma aposta extraordinária numa mulher competente", complementou. A candidata lidera numericamente a última pesquisa de intenção de voto da Quaest.