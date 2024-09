'Governo sabia desde janeiro', diz ex-secretário sobre acusação de assédio de Silvio Almeida

O ex-secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, secretaria ligada ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDH), Ariel de Castro Alves, afirmou que soube do assédio do ex-ministro Silvio Almeida, demitido nesta sexta-feira, 6, contra a ministra da Igualdade Racial Anielle Franco, denunciado em nota divulgada nesta quinta, 5, pela ONG Me Too, que luta contra o abuso a mulheres, no primeiro mês do ano. "O governo (também) sabia desde janeiro", disse ao Estadão.

"Na época foi difícil acreditar, mas depois ouvi colegas do movimento negro e do MDHC que confirmaram e falaram que as situações eram reiteradas", afirmou Castro Alves. Ele já havia deixado o ministério em maio do ano passado, mas afirmou que recebeu os relatos de colegas sobre o assédio e das denúncias contra o ministro depois de sua exoneração.

O Estadão entrou em contato com o Ministério dos Direitos Humanos e com o Governo Federal, mas não obteve retorno até a publicação da reportagem. Anteriormente, o ministro havia dito que se tratava de uma acusação sem provas e acionou a Polícia Federal para investigar o caso. Ele também acionou a ONG que denunciou o caso na Justiça.