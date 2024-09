Pesquisa Datafolha em BH: Tramonte tem 29% e quatro candidatos estão empatados em segundo lugar

A um mês da eleição, o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) tem 29% das intenções de voto na disputa pela prefeitura de Belo Horizonte, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 5. Este é o primeiro levantamento de intenção de voto a ser publicado pelo instituto após o início do horário eleitoral, que começou a ser veiculado no rádio e na televisão em 30 de agosto.

O atual prefeito Fuad Noman (PSD) tem 14% enquanto o deputado estadual Bruno Engler (PL), 13%. A deputada federal Duda Salabert (PDT) aparece com 12% e o deputado federal Rogério Correia, 8%. Os quatro estão empatados na margem de erro, que é de três pontos porcentuais para mais ou para menos.

O senador Carlos Viana (Podemos) tem 5% e está empatado na margem de erro com Rogério Correia e com o vereador Gabriel Azevedo (MDB), que aparece com 2%. Lourdes Francisco (PCO), Indira Xavier (UP) e Wanderson Rocha (PSTU) não pontuaram. Indecisos são 8% e outros 8% declararam que pretendem votar branco ou nulo.