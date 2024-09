Kassio pede manifestação de AGU e Gonet sobre suspensão do X e sinaliza tema no Plenário do STF

O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, deu cinco dias para que a Advocacia-Geral da União (AGU) e a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestem sobre as ações do Novo e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) que questionam a decisão que suspendeu o X (antigo Twitter). Em seu despacho, o ministro sinaliza que o tema deve acabar sendo apreciado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.

Segundo Kassio Nunes Marques, o tema é "sensível e dotado de especial repercussão para a ordem pública e social" e por isso seria "pertinente" submeter a questão ao crivo do colegiado composto pelos onze integrantes do STF. Apesar da sinalização, Kassio não remeteu o caso para análise do Plenário diretamente.

Em nota, a assessoria de imprensa da Corte indicou que a interpretação do ministro é a de que "ao final a decisão definitiva deve ser do colegiado". No entanto, o ministro não descartou a possibilidade de proferir uma decisão monocrática antes da remessa do caso ao Plenário, o que não tem data para acontecer.