Datafolha: 38% não votariam em Marçal, 37% em Boulos e 21% em Nunes

Pablo Marçal (PRTB) lidera a rejeição entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, com 38%, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 5. O índice de eleitores que afirmam não votar no candidato aumentou 4 pontos percentuais em comparação com a pesquisa anterior.

Guilherme Boulos (PSOL) aparece em seguida, com 37%, enquanto José Luiz Datena (PSDB) registra 32%. Ambos mantiveram o mesmo nível de rejeição desde agosto.

Ricardo Nunes (PSDB) é rejeitado por 21% dos eleitores, uma queda de 4 pontos percentuais em relação ao mês passado, quando registrava 25%. Já Tabata Amaral (PSB) tem 17% de rejeição, oscilando na margem de erro, já que anteriormente tinha 18%.