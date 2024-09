Vamos passar a limpo os contratos das empresas de ônibus, afirma Boulos

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) afirmou nesta terça-feira, 3, que pretende aproximar os locais de trabalho e moradia da população paulistana. Sua proposta é incentivar o deslocamento dentro dos bairros com a implementação de tarifas zero, promovendo, assim, o comércio local.

Segundo ele, se eleito, a ampliação será feita de forma gradual. Para garantir as condições fiscais necessárias à implementação, será preciso "revisar os contratos das empresas (de ônibus). "Vocês sabem o que foi a infiltração do crime organizado no contrato de ônibus da cidade de São Paulo", declarou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Boulos afirmou que as empresas contratadas em São Paulo estão recebendo mais subsídios, mas oferecendo uma frota menor. Por isso, pretende passar um "pente fino" nos documentos já firmados com a Prefeitura.