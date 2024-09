Sebastião Melo tem 40% e Maria do Rosário, 32%, diz pesquisa Real Time Big Data em Porto Alegre

O prefeito de Porto Alegre (RS), Sebastião Melo (MDB), tem 40% de intenções de voto na disputa pelo Executivo da capital gaúcha, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 3. A deputada federal Maria do Rosário (PT) está em segundo lugar, com 32%. A ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT) aparece na terceira colocação, com 13% de menções. Ela é seguida pelo deputado estadual Felipe Camozzato (Novo), citado por 4% dos entrevistados. Os candidatos Cesar Pontes (PCO), Fabiana Sanguiné (PSTU), Carlos Alan (PRTB) e Luciano do MLB (UP) não pontuaram. São 6% os que votam branco ou nulo e 5% não sabem ou não souberam responder. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O instituto Real Time Big Data entrevistou 1.000 porto-alegrenses de 16 anos ou mais entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o protocolo RS-02917/2024.

Melo lidera na espontânea Na pesquisa espontânea, na qual o entrevistado afirma, por conta própria, a intenção de voto na eleição, Sebastião Melo está na frente com 22%. O prefeito é seguido por Maria do Rosário, com 15% de intenções de voto. Juliana Brizola é citada por 5% dos entrevistados. A ex-deputada federal Manuela D'Ávila (PCdoB), que não concorre no pleito, foi mencionada por 1% dos ouvidos. Camozzato também foi citado por 1% dos entrevistados. São 13% os que votariam branco ou nulo. Na pesquisa espontânea, 40% dos ouvidos não souberam indicar a opção de voto.

Simulação de segundo turno O Real Time Big Data também simulou um cenário de segundo turno entre Melo e Maria do Rosário. O prefeito venceria a petista, com 46% de intenções de voto ante 38% da deputada federal. Nesse eventual segundo turno, são 9% os que votariam em branco e 7% não souberam responder. Aprovações aos governos municipal, estadual e federal