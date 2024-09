Prefeito do interior do CE usa 'equipamento incendiário' em campanha e vira alvo da PF

De acordo com Edson Lucas, advogado do prefeito de Baturité, a peça utilizada pelo prefeito para disparar fogo é um artefato de pirotecnia utilizado por artistas em shows. A defesa de Hérberlh afirmou que pretende comprovar para a PF que ele não cometeu irregularidades durante o ato de campanha.

O prefeito de Baturité (CE) foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) nesta terça-feira, 3, após utilizar um "equipamento incendiário" durante um evento de campanha. De acordo com a corporação, Hérberlh Mota (Republicanos) colocou em risco a integridade física dos habitantes do município, que fica a 95 quilômetros de Fortaleza.

Em maio deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tornou Hérberlh inelegível por oito anos por cinco votos a dois. Ele foi condenado por abuso do poder político por utilizar as redes sociais da prefeitura de Baturité para exaltar a imagem de dois parlamentares que disputaram as eleições de 2022, desequilibrando o pleito, segundo denúncia do Ministério Público Eleitoral.

O nome da operação desta terça é Protocolo III, em referência a um documento da Organização das Nações Unidas (ONU), elaborado em Genebra no ano de 1980, que proíbe armas com efeitos traumáticos excessivos.

Neste sábado, 31, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) indeferiu a candidatura de Hérberlh devido à inelegibilidade declarada pelo TSE. Nesta terça, a defesa do prefeito entrou com recurso na Corte alegando que a Justiça Eleitoral não anexou a decisão de maio do tribunal superior para decretar a nulidade da participação dele na eleição.

Caso a decisão do TRE-CE seja confirmada após a apreciação do recurso, o único candidato da disputa na cidade será Ivo Júnior (PSD). Dessa forma, Ivo dependerá apenas de um voto válido para ocupar a prefeitura do município até 2028.