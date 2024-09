Na habitação popular, são necessárias respostas rápidas, diz Boulos em sabatina

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) afirmou nesta terça-feira, 3, que pretende tratar o movimento social com respeito e diálogo. Ele destacou que as críticas fazem parte do processo, especialmente por se tratar de um movimento que não está no governo. E citou que pretende agilizar as respostas em relação aos grupos.

"Eu sei que é possível, no âmbito da habitação popular, você ter resultados rápidos, com políticas corretas. Eu conheço, sei como fazer", disse.

Ao ser perguntado sobre o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), ele afirmou que a ocupação é um instrumento de pressão por falta de política de moradia. Disse que o movimento é diferente do loteamento clandestino ligado ao crime.