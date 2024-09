Nunes demite subprefeito aliado de Rubinho Nunes, vereador que agora apoia Marçal

O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), demitiu o subprefeito da Lapa, Luiz Carlos Smith Pepe. A exoneração foi publicada no Diário Oficial do município e, segundo Nunes, o motivo foi o fato de Pepe ser aliado do vereador Rubinho Nunes (União Brasil), que deixou a campanha do emedebista para apoiar Pablo Marçal (PRTB).

"Tem relação [a demissão do Pepe com o desembarque do Rubinho Nunes da campanha], apesar de que contra o próprio subprefeito eu não tenho nenhuma objeção, até é um subprefeito que eu gosto bastante, tenho bastante simpatia. Mas é uma questão do time. Se você tem essa contaminação de um traidor, de uma pessoa sem caráter, sem personalidade, que é o Rubinho Nunes, a gente precisa restabelecer as nossas relações com relação à participação dele no governo", disse o prefeito, em entrevista à rádio CBN nesta segunda-feira, 2.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Pepe estava sendo investigado pela Controladoria Geral do Município (CGM) por realizar apreensões fora de sua área de atuação. A denúncia foi revelada em julho, em uma reportagem do G1 e do SP2, da TV Globo. Ana Carolina Nunes Lafemina, secretária-adjunta da Secretaria Municipal das Subprefeituras, assumirá a subprefeitura da Lapa em seu lugar.