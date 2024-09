Em debate, Marçal ataca jornalista e diz que há 'militância do Jornalismo'

Durante debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, promovido pela TV Gazeta em parceria com o canal MyNews, o candidato do PRTB, Pablo Marçal, criticou o jornalista Josias de Souza, da TV Gazeta/UOL, ao receber a primeira pergunta do segundo bloco. O jornalista mencionou uma declaração de Marçal durante o Podcast Flow, em que ele afirmou a necessidade de ser "idiota" no processo eleitoral.

A resposta de Marçal teve início com um ataque ao Jornalismo. Disse que "o que a militância poderosa do Jornalismo tem feito é produzir, ao invés de uma imprensa imparcial, esse nível de idiotice".

Criticou comentários anteriores do jornalista em relação aos outros candidatos e disse que a imprensa trata as pessoas "como se fossem idiotas".