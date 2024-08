Boulos, Nunes e Tabata trazem padrinhos Lula, Bolsonaro e Alckmin para o horário eleitoral

Boulos é apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto Nunes aparecerá ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Tabata quer ressaltar a ligação com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e com o ministro do Empreendedorismo, Márcio França (PSB), fiadores da sua candidatura.

Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro e Geraldo Alckmin não disputam a corrida eleitoral pelo comando da Prefeitura de São Paulo de 2024, mas serão destaque do horário eleitoral gratuito que começa nesta sexta-feira, 30. Diante do avanço do influenciador Pablo Marçal (PRTB) junto ao eleitorado da capital, os candidatos Guilherme Boulos (PSOL), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB) resolveram trazer seus padrinhos políticos para os primeiros programas que serão veiculados em rádio e TV, na expectativa de ampliar o leque de simpatizantes entre ouvintes e telespectadores.

São 90 minutos de propaganda por dia no rádio e na televisão, divididos igualmente em dois blocos, exibidos de segunda-feira a sábado: das 7h00 às 7h10 e das 12h00 às 12h10 no rádio, das 13h00 às 13h10 e das 20h30 às 20h40 na televisão. Há ainda 84 inserções de 30 segundos para os candidatos a prefeito distribuídas ao longo do dia - há possibilidade de os partidos somarem duas e fazerem uma única peça de 60 segundos - e mais 28 minutos para inserções de candidatos a vereador. As inserções são veiculadas todos os dias da semana.

Criada em 2017, a cláusula determina que, para ter direito ao horário eleitoral gratuito, as siglas precisam ter elegido ao menos 11 deputados federais em 2022, distribuídos em nove Estados, ou conseguir ao menos 2% dos votos válidos na eleição para a Câmara dos Deputados do mesmo ano, com votação em pelo menos 9 Estados e mínimo de 1% dos votos válidos em cada um deles.

Pablo Marçal (PRTB) e Marina Helena (Novo) não têm direito à propaganda eleitoral gratuita porque seus partidos não cumpriram a chamada cláusula de barreira. O mesmo ocorre com os candidatos Altino Prazeres (PSTU), Bebeto Haddad (DC), João Pimenta (PCO) e Ricardo Senese (UP).

O ex-presidente deve fazer na próxima semana uma gravação ao lado do prefeito para abordar o acordo assinado por eles em 2021 que abateu a dívida de R$ 25 bilhões da Prefeitura com a União, em troca da cessão do Campo de Marte à Aeronáutica. O governador exaltará a importância de Nunes ser reeleito para manter a parceria entre Estado e município em obras de infraestrutura, combate a enchentes e mobilidade, como a expansão do Metrô. Tarcísio também mencionará os valores morais e características pessoais do prefeito.

O prefeito dominará a propaganda eleitoral gratuita, com mais de 60% do tempo total. Com uma coligação formada por 12 siglas, Nunes terá 6 minutos e 30 segundos, mais 54 inserções por dia. Suas primeiras aparições já contarão com a presença de Tarcísio e de Bolsonaro.

Aliados do prefeito esperam que o amplo tempo de TV dê um novo fôlego à campanha de Nunes, que foi impactada com o avanço de Marçal na disputa. A participação de Bolsonaro e Tarcísio faz parte de um esforço do prefeito de reconquistar parte do eleitorado simpático ao bolsonarismo que migrou para o ex-coach.

A aposta na periferia, onde estrategistas de Nunes afirmam que a atuação da prefeitura é mais sentida, já era uma estratégia central da campanha e foi reforçada após Pablo Marçal conseguir atrair parte do eleitorado bolsonarista da cidade. Pesquisas internas da campanha de Nunes realizadas nos últimos dias indicam que, mesmo após Bolsonaro declarar guerra a Marçal, o ex-coach não perdeu força. Com isso, é hoje menos provável que Nunes consiga atrair de volta todo esse eleitorado mais à direita.

Pesquisas qualitativas às quais a campanha teve acesso mostram que a imagem de "radical" é o principal motivo para eleitores não votarem em Boulos. Por isso, as peças para a TV evitarão um tom agressivo contra os adversários. No entanto, aliados reconhecem que, se necessário, Boulos partirá para o confronto.

Interlocutores de Guilherme Boulos afirmam que o programa eleitoral do candidato manterá um tom propositivo, com foco em apresentar soluções para a cidade. O candidato do PSOL terá 2 minutos e 22 segundos por dia, além de 20 inserções diárias.

A presença de Lula e da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, na propaganda eleitoral também é esperada. Ambos gravaram cenas com o candidato no sábado, 24, na casa de Boulos, no Campo Limpo, na zona sul da capital, antes do primeiro comício com Lula. No entanto, aliados próximos evitam confirmar se o presidente aparecerá já na primeira propaganda eleitoral. "Um pouco de mistério faz bem", disse um coordenador da campanha ao ser questionado sobre o assunto.

Tabata e Datena terão menos de um minuto

Sem partidos aliados, Tabata Amaral e José Luiz Datena terão, respectivamente, 30 e 35 segundos no horário eleitoral. Cada um terá também cerca de 5 inserções por dia. Apesar de viverem situações similares, os ex-aliados - Tabata queria Datena como vice para garantir o apoio do PSDB e dobrar seu tempo de propaganda - têm estratégias diferentes.

A deputada do PSB apostará em duas frentes: conteúdos propositivos focados nos planos para a cidade e as presenças do vice-presidente Geraldo Alckmin e de Márcio França, marido de Lúcia França, sua vice na chapa, nas peças de campanha.

A campanha pretende veicular peças que apresentem os planos de governo de Tabata, adotando um tom diferente dos conteúdos veiculados nas redes sociais, nas quais a candidata tem seguido uma estratégia mais crítica e combativa, especialmente contra Marçal - tática que será mantida ao longo da corrida eleitoral.

Quanto à presença de Alckmin e França nas peças de campanha, a expectativa é que o histórico de ambos com o eleitorado paulista ajude a alavancar o nome de Tabata nas pesquisas eleitorais. De acordo com o coordenador de campanha, Orlando Faria, ambos são bem avaliados pelos eleitores e, por isso, estarão presentes durante toda a campanha eleitoral na TV. "Vamos aproveitar esse capital político", diz Faria.

Datena aposta em 'presença televisiva'

Já a campanha de Datena vai focar a estreia do horário eleitoral no que considera ser o maior ativo do candidato: sua presença televisiva. A estratégia é explorar a presença de tela dele para mostrar à população que o Datena que ela conhece há anos agora é candidato a prefeito.

A avaliação é que o maior desafio será fazer as pessoas saberem que o apresentador disputa o cargo de prefeito. Os temas prioritários que ele vai explorar estão alinhados aos de maior preocupação do eleitorado: segurança e saúde.

Nas agendas que Datena faz, segundo a campanha, as pessoas se aproximam para tirar selfies com a "estrela" da televisão, que conduz um programa policial há décadas, e só descobrem o lado político quando alguém, ou ele mesmo, se apresenta como tal. "Ele tem muita desenvoltura na televisão, sabe falar de uma maneira que é compreendida pela população e não lhe falta credibilidade. Vai fazer toda a diferença", diz um dos coordenadores da campanha.