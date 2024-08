'Vocês não desprezem a política', pede Lula a eleitores durante discurso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) condenou os candidatos que atacam a classe política e que prometem o fim da corrupção. Em discurso feito nesta sexta-feira, 30, em João Pessoa, Lula também pediu para os eleitores não "desprezarem a política".

"Vocês não desprezem a política. Toda vez que vocês verem um cara na televisão dizendo 'nenhum político presta, todo mundo é ladrão, vamos combater a corrupção, eu que sou o bom', esse não tem futuro, porque ele não vai durar mais do que um mandato, não vai durar", disse o presidente.

Lula fez referências a outros presidentes do Brasil que foram peças centrais de esquemas de corrupção, como o ex-presidente Fernando Collor. "Se a gente for acreditar nas mentiras, nós vimos o que aconteceu nas eleições de 2018, nós vimos o que aconteceu com a eleição do Collor, com a eleição de Jânio Quadros. Todo 'bravateiro' que diz que vai se eleger combatendo a corrupção, ele termina sendo o maior corrupto do período dele".