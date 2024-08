Starlink recorre no STF de decisão que bloqueou contas da empresa para pagar multas do X

A Starlink, empresa de Elon Musk especializada em internet via satélite, entrou com um recurso no Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar levantar o bloqueio imposto pelo ministro Alexandre de Moraes às suas contas bancárias no Brasil. Os ativos foram bloqueados para assegurar o pagamento de multas impostas à rede social X, que também pertence ao bilionário. O ministro justificou que ambas - empresa de internet e rede social - fazem parte do mesmo grupo econômico.

Em seu recurso, a Starlink afirma que foi supreendida com a decisão, porque não era parte dos processos envolvendo o X. Também alega que Alexandre de Moraes não apresentou uma "justificativa plausível" para bloquear as contas da empresa e que a decisão, na prática, a impede de exercer sua atividade comercial no Brasil.

A empresa já havia anunciado que entraria com o recurso junto ao STF. Em comunicado divulgado na quinta-feira, 29, a Starlink afirmou que a decisão é "infundada" e que as multas cobradas do X são inconstitucionais.