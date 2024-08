Pacheco elogia Moraes e diz que ministro agiu com 'muita firmeza' em 2022

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), elogiou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, momentos antes de o magistrado publicar a decisão que mandou suspender as atividades da rede social X (ex-Twitter) no Brasil.

Pacheco disse que Moraes agiu com "muita firmeza" e "grande vigor" durante as eleições de 2022 enquanto era presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Apesar de não se referir à decisão do ministro do STF envolvendo a rede social, o "timing" da fala de Pacheco chamou a atenção.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A declaração foi dada durante a entrega do Colar do Mérito do Ministério Público de São Paulo a Moraes. O ministro foi promotor de Justiça do MP-SP de 1991 a 2002, quando deixou o cargo para assumir a Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo.