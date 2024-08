Nunes diz ser 'cria de periferia' e Boulos exibe Lula em estreia do horário eleitoral

Marçal não terá espaço no horário eleitoral pois seu partido, o PRTB, não atingiu a cláusula de barreira nas eleições gerais de 2022. Além de Marçal, não participam do horário eleitoral Marina Helena (Novo), Bebeto Haddad (DC), João Pimenta (PCO), Altino Prazeres (PSTU) e Ricardo Senese (UP).

O horário eleitoral gratuito será veiculado até 3 de outubro, de segunda a sábado, com 20 minutos diários em rede (divididos em dois blocos de 10 minutos) no rádio e na TV. Além disso, serão destinados 70 minutos em inserções diárias de 30 e 60 segundos, de segunda a domingo, entre 5 horas e meia-noite.

Os candidatos à Prefeitura de São Paulo aproveitaram o início do horário eleitoral gratuito na televisão para se apresentarem ao eleitor, já levantando suas principais bandeiras. Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB) destacaram seus laços com a periferia da capital paulista. Além disso, o atual prefeito aproveitou seu longo tempo de propaganda, mais de seis minutos, para destacar alguns dos programas implantados na sua gestão. José Luiz Datena (PSDB) estreou na propaganda política com aparição rápida e sem novidades em seu discurso. Já Guilherme Boulos (PSOL) aproveitou todo o seu espaço para mostrar sua ligação com o presidente Lula (PT), principal apoiador de sua candidatura. Nenhum dos postulantes citou o adversário Pablo Marçal (PRTB), que não tem tempo de propaganda em rádio e TV.

Novamente, é dito que o atual prefeito estudou em escolas públicas enquanto criança. Seu jingle diz que Nunes "nunca saiu de lá (periferia). Sempre voltou". O candidato foca em dizer que é o prefeito que "mais fez pela periferia, mas que trabalha pela cidade toda". E fala dos programas implementados em sua gestão municipal, como o 'Domingão Tarifa Zero' e a faixa azul para as motocicletas.

Em quase toda a duração do programa, o emedebista faz questão de destacar que morou em bairros da periferia de São Paulo quando menor, sendo apresentado como "cria da periferia". "Periferia para mim não é local no mapa. Faz parte da minha vida, da minha história", declarou, enquanto caminha pela rua em que cresceu na infância.

Jair Bolsonaro (PL) e Tarcísio de Freitas (Republicanos), apoiadores oficiais da candidatura do atual prefeito, não apareceram no programa de estreia de Ricardo Nunes.

O candidato Guilherme Boulos (PSOL) dedicou seu primeiro programa na televisão para mostrar sua relação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O petista visitou a casa do deputado federal no Campo Limpo, zona sul de São Paulo, com os carros da comitiva presidencial, com a primeira-dama, Janja Silva, para reforçar seu apoio ao psolista. Lula destacou sua plena confiança em Boulos, e disse que ele é o candidato ideal para a capital paulista.

Ao contrário do horário eleitoral nas emissoras de rádio, pela manhã, Boulos não falou do adversário Pablo Marçal (PRTB). "Um candidato oportunista, que tenta iludir as pessoas com discurso de prosperidade, mas que prosperou mesmo foi no mundo do crime. Escolher qualquer um desses dois é entregar São Paulo nas mãos do bolsonarismo e do crime. Nosso caminho é outro, é o da esperança e das oportunidades para todos", disse mais cedo no rádio, em referência a Marçal, sem citar o nome dele.

A candidata a vice na chapa de Boulos, a petista Marta Suplicy (PT), foi citada, mas não marcou presença na estreia de Boulos na primeira inserção do dia no horário eleitoral gratuito destas eleições. Lula ressaltou a experiência da ex-prefeita de São Paulo. "Vai juntar a força e o vigor de um jovem, com a experiência de uma mulher bem-sucedida", declarou.

Essa é a primeira vez que o PT não tem um candidato cabeça de chapa na cidade de São Paulo desde a redemocratização do País. No maior colégio eleitoral do País, Lula tem mais influência sobre a indicação de um nome desconhecido para comandar a Prefeitura de São Paulo do que Jair Bolsonaro (PL), de acordo com levantamento realizado no mês de julho pela Quaest. Entre os entrevistados, 29% afirmaram que votariam em alguém que não conhecem caso o candidato fosse apoiado por Lula, ante 20% que fariam o mesmo se a indicação fosse de Bolsonaro.

O presidente Lula também participou de comícios neste fim de semana com Boulos e Marta no Campo Limpo e em São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo. "É hora de derrotar os dois candidatos de Bolsonaro em 2024", declarou Boulos no evento na região leste. "O prefeito Nunes está há três anos e meio, é o legado dele é pior que nada". "Do lado de lá, candidato que fez carreira e ganhou a vida dando golpe bancário em aposentado", disse em seguida, referindo-se a Marçal.

O apresentador José Luiz Datena (PSDB) participou da primeira propaganda eleitoral em TV de sua vida. Em 35 segundos, o candidato diz que "o tempo é curto, mas a história é grande". Ao contrário de outros candidatos, o jornalista não usou o horário para se apresentar, mas fez questão de reforçar a principal bandeira de sua campanha: a segurança pública.

O tucano se apresentou como o único com "independência e coragem" para denunciar facções criminosas e máfias. Reforçou também que colocará "o pobre no orçamento" e que vai melhorar a saúde da capital paulista, mas sem apresentar mais informações.

Apresentado como "prefeitão", Datena encerra o programa com fala gravada durante agenda de campanha no Mercado Municipal de São Paulo: "Quem for vagabundo, vai sair fora."

Tabata Amaral (PSB)

Com o menor tempo, a candidata do PSB, Tabata Amaral, utilizou seus 30 segundos de propaganda na TV para tornar-se conhecida pelo público e, a todo momento, fez questão de mencionar sua história na periferia de São Paulo. Ela destaca que é filha de diarista e de cobrador de ônibus, que vieram para a capital paulista "em busca de vida melhor."

"Gente honesta e trabalhadora nunca está no comando da cidade", reforçou a candidata. "Quero colocar a periferia no topo e no centro das atenções da Prefeitura". A Coluna do Estadão mostrou que no horário eleitoral gratuito, a deputada federal deve focar na apresentação de propostas e em se tornar mais conhecida para os paulistanos. As denúncias contra Marçal serão mantidas nas redes sociais.

A Justiça Eleitoral concede, no mínimo, um minuto de direito de resposta a quem se sentiu ofendido com a fala de outro candidato. "Se a Tabata veicula uma acusação, que pode ter ocupado cinco segundos do programa de 30 segundos, e a Justiça entender que aquilo merece direito de resposta, ela terá que conceder um minuto de resposta ao Marçal", explicou o especialista em direito eleitoral e professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP) Fernando Neisser. Dessa maneira, a deputada perderia o tempo de dois blocos de propaganda de TV e rádio para cumprir a decisão judicial.

Mais cedo, no rádio, propaganda eleitoral começou com ataque de Boulos a Pablo Marçal

O candidato do PSOL Guilherme Boulos destinou parte de seu primeiro programa eleitoral de rádio nesta sexta-feira, 30, para atacar o influenciador Pablo Marçal, que não tem espaço na propaganda gratuita. O candidato apoiado pelo presidente Lula foi o único dos concorrentes no pleito paulista a citar o ex-coach, que registrou um avanço nas intenções de voto apurada nas últimas pesquisas, o que acendeu o sinal de alerta nas campanhas adversárias.