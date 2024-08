Pesquisa reitera cenário de empate triplo e campanhas preparam tática para a TV

Às vésperas do início da propaganda eleitoral no rádio e na TV, o cenário de empate triplo na liderança da disputa pela Prefeitura de São Paulo foi reforçado pela pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 28. Segundo o levantamento - o primeiro do instituto a medir as intenções de voto do eleitor paulistano após o registro das candidaturas -, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) registrou 22% de menções no cenário estimulado, seguido pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o influenciador Pablo Marçal (PRTB), ambos empatados numericamente com 19% das intenções de voto. Como a margem de erro é de três pontos porcentuais, eles estão em empate técnico.

A ascensão de Marçal na curva de intenções de voto já havia sido detectada por outro instituto, o Datafolha, na semana passada. O indicativo de briga acirrada por duas vagas em um eventual segundo turno obrigou as principais candidaturas a ajustarem suas estratégias na disputa - antes polarizada em Boulos e Nunes. O começo do horário eleitoral, amanhã, deverá refletir esse momento da campanha.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Apesar das críticas de apoiadores, a campanha de Boulos pretende manter a tática adotada até agora de trabalhar uma postura mais "light" do candidato apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A intenção é manter os discursos focados na apresentação de propostas para a cidade. Interlocutores do candidato do PSOL demonstraram preocupação de que, caso Boulos adote um tom mais agressivo contra Marçal - como desejado por parte da militância -, isso possa reforçar a imagem de "radical" que uma parcela do eleitorado já tem dele.