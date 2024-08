Procuradoria no ES liga juízes e advogados a padrão de fraudes por heranças milionárias

Até uma empresa especializada no comércio de pedras de granito era usada no esquema para simular contratos de compra e venda. Em um processo, o contrato falso apresentado somava R$ 10 milhões, mas a execução da dívida foi cancelada porque o espólio da falecida tomou conhecimento e se insurgiu contra a fraude.

As primeiras suspeitas sobre o esquema que teria sido montado por juízes e advogados do Espírito Santo para sacar heranças, investigado na Operação Follow The Money, apareceram a partir de uma fiscalização de rotina da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado, em novembro de 2023.

A acusação preenche 266 páginas e revela, passo a passo, como a organização operava em parte do universo forense do Estado.

A Operação Follow The Money prendeu o juiz Bruno Fritoli Almeida no dia 1.º de agosto em razão de "indícios veementes" de sua ligação com o esquema. Na semana passada, o procurador-geral de Justiça do Espírito Santo, Francisco Martinez Berdeal, denunciou 20 investigados, entre eles os juízes Fritoli Almeida e Maurício Camatta Rangel.

Decisões judiciais emitidas com uma rapidez fora do comum - às vezes apenas algumas horas após o pedido ter sido protocolado -, demandas muito semelhantes, em alguns casos até idênticas e envolvendo os mesmos advogados, tentativas de direcionamento de processos para varas específicas, cláusulas de confidencialidade e imposição de sigilo dos processos foram algumas práticas que chamaram a atenção da Corregedoria.

Quando as suspeitas vieram a público, a defesa do juiz Bruno Fritoli Almeida negou irregularidades e alegou que ele trabalha "há quase uma década com lisura e responsabilidade". "Confiantes da índole de Bruno durante sua carreira no judiciário, seguirão acompanhando o desenrolar do caso e atuando, com os instrumentos da lei, pela sua inocência", diz o comunicado divulgado pelos advogados Rafael Lima, Larah Brahim e Mariah Sartório.

A reportagem busca contato com o juiz Maurício Camatta Rangel. O espaço está aberto também para todos os outros investigados.

A denúncia aponta que o grupo identificava mortos sem herdeiros e com quantias altas no banco ou em imóveis. O passo seguinte era a falsificação de contratos, notas promissórias e documentos de confissão de dívida em nome do falecido. Com os documentos falsos em mãos, davam entrada em pedidos para receber a dívida, que na realidade não existia.