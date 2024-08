Confira os resultados das últimas pesquisas Quaest em BH e Recife

Nova pesquisa do instituto Quaest divulgado nesta quarta-feira, 28, mostra que o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) lidera a corrida eleitoral em Belo Horizonte, com 30% das intenções de voto. Há um empate quíntuplo pelo segundo lugar. A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) e o deputado estadual Bruno Engler (PL) aparecem com 12%, cada. O atual prefeito Fuad Noman (PSD) tem 9%, o senador Carlos Viana (Podemos-MG), 8%, e o deputado federal Rogério Correia (PT-MG) registrou 6% na sondagem. A margem de erro da pesquisa é de três pontos porcentuais. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Depois do petista, está o vereador Gabriel Azevedo (MDB), que aparece com 2%. O professor Wanderson Rocha (PSTU) e a ativista Indira Xavier (UP) tem 1%, cada. A professora Lourdes Francisco (PCO) não pontuou. Indecisos somam 10% e 9% dos eleitores belo-horizontinos declararam que pretendem votar em branco ou nulo.

A pesquisa da Quaest foi contratada pela TV Globo e ouviu 1.002 eleitores de Belo Horizonte com mais de 16 anos entre os dias 25 e 27 de agosto. O índice de confiabilidade é de 95% e a sondagem está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-09915/2024. A Quaest também realizou uma pesquisa espontânea, na qual os entrevistados não têm contato com uma lista prévia de candidatos e citam o nome de preferência deles. Nesse formato, Engler e Tramonte foram citados por 6% e Duda Salabert foi citada por 5%. Na sequência, aparecem Noman (3%), Correia (2%), Azevedo (1%) e Viana (1%). Indira, Wanderson e Lourdes não pontuaram. Indecisos somam 73%. Carlos Viana é o candidato mais rejeitado, aponta Quaest

O senador Carlos Viana é o mais rejeitado entre os candidatos à prefeitura de BH, com 39% dos eleitores afirmando que o conhecem e não pretendem votar nele. Rogério Correia, Fuad Noman e Mauro Tramonte aparecem com 32% de índice negativo. Duda Salabert e Bruno Engler são rejeitados por 28% e 23%, respectivamente. A candidata com o menor porcentual de rejeição é Lourdes Francisco, com 6% afirmando que não votariam nela. Por outro lado, ela desconhecida por 92%, mais do que qualquer outro candidato.