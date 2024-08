Carlos Bolsonaro critica Tarcísio sobre voto nulo em eventual segundo turno em São Paulo

O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL), filho "02" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), voltou entrar na discussão sobre os rumos das eleições à Prefeitura de São Paulo. Após trocar farpas com o candidato do PRTB, Pablo Marçal, o vereador da capital carioca mando uma indireta ao governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos), nesta quarta-feira, 28, via redes sociais.

Carlos criticou Tarcísio, sem citar o nome do governador, após o mandatário afirmar em entrevista para a Jovem Pan, nesta terça-feira, 27, que considera anular o voto em um eventual segundo turno entre Marçal e Guilherme Boulos (PSOL).

"Não existe voto nulo contra a esquerda. Fizeram isso no passado com Presidente Bolsonaro e isso ajudou a levarem o PT ao poder. Hoje, passados menos de 2 anos o país está sendo devastado pela facção. Que Deus abençoe o Brasil", disse o vereador do Rio.