AtlasIntel: governo Lula tem empate em aprovação e desaprovação

Nova pesquisa de avaliação de governo da AtlasIntel mostra que há um empate entre os que aprovam e rejeitam a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo o levantamento, tanto os que acham o mandato ótimo ou bom, quanto ruim ou péssimo somam 43,8%, cada. Outros 12% acham que o governo do petista exerce um trabalho regular.

A pesquisa separou as avaliações por segmentos do eleitorado. Por gênero, o governo Lula se sai melhor entre as mulheres, com 46,5% considerando a gestão ótima ou boa e 41,5% como ruim ou péssima. Outros 11,9% do eleitorado feminino acham o mandato regular.

Entre os homens, os que acham ruim ou péssimo somam 46,7% e os que consideram a gestão ótima ou boa são 40,5%. Para 12,2%, o Executivo faz um trabalho regular.

O governo Lula tem um mau desempenho com os eleitores que possuem até o ensino fundamental e os que ganham até R$ 2 mil de renda familiar, dois públicos-alvo do petismo. Entre os que possuem baixa escolaridade, 50,7% acham a gestão ruim ou péssima e 40,2% consideram ótima ou boa. Para os mais pobres, 47,8% acham o governo ruim ou péssimo, enquanto 39,1% aprovam a gestão.