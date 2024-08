Veja as pesquisas Quaest para as prefeituras de Natal, Teresina, Aracaju e Rio Branco

O instituto de pesquisas Quaest divulgou novas intenções de votos para as eleições municipais em quatro capitais brasileiras na última segunda-feira, 26. Os levantamentos das cidades de Aracaju (Sergipe), Natal (Rio Grande do Norte), Teresina (Piauí) e Rio Branco (Acre) foram encomendados por emissoras afiliadas da TV Globo. A margem de erro das pesquisas é de três pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. As entrevistas foram realizadas entre os dias 23 e 25 de agosto. Confira os resultados: É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Aracaju

No cenário aracajuano, a candidata Emília Corrêa (PL) está a frente com 26% das intenções de voto; em seguida, há empate técnico entre Delegada Danielle (MDB), com 19%, e Yandra (União), com 13%. Luiz Roberto (PDT) e Candisse Carvalho (PT) aparecem na sequência, com 9% e 8% respectivamente. Na lanterna está a candidata Niully Campos (PSOL), com 2%, Zé Paulo (Novo) tem 1% e Felipe Vilanova (PCO) tem 0% das intenções de voto. Natal

A pesquisa estimulada, encomendada pela Inter TV Cabugi, mostra na liderança da disputa natalense o candidato Carlos Eduardo (PSD), com 44%. Empatados em segundo lugar estão Paulinho Freire (União Brasil) e Natália Bonavides (PT), com 15% e 14% respectivamente. Na modalidade espontânea, quando os entrevistadores não apresentam os nomes dos candidatos aos entrevistados, o candidato do PSD é lembrado por 18%, Paulinho Freire segue em segundo, com 9%, Natália Bonavides tem 5% e Nando Poeta (PSTU) tem 1%. Os indecisos representam 63%, enquanto os votos brancos e nulos são 4%. Teresina

Silvio Mendes (União) e Fabio Novo (PT) disputam a eleição teresinense de forma mais acirrada. Mendes aparece com 46% das intenções de voto, enquanto Novo soma 37%. Bem atrás vêm o candidato do PRD, Dr. Pessoa, com 5%, e o Professor Tonny, do Novo, com 1%. Francinaldo Leão (PSOL), Geraldo Carvalho (PSTU), Lourdes Melo (PCO), Santiago Belizario (UP) e Telsírio Alencar (Mobiliza) não pontuaram na pesquisa. Na pesquisa espontânea, Mendes aparece com 25% e Novo, com 19%. Os entrevistados indecisos representam 52% nesta modalidade.