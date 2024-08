TSE alinha com partidos que repasse para candidatos negros e mulheres pode ultrapassar prazo

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Cármen Lúcia, manteve o entendimento de que o repasse para as contas dos diretórios nacionais deve ser feito até dia 30 de agosto, mas alinhou com partidos políticos que o repasse para as contas específicas das candidaturas de pessoas negras e mulheres pode ultrapassar o prazo previsto na resolução. A presidente do PT, Gleisi Hoffman, disse a jornalistas que a expectativa é que o repasse aos candidatos seja feito até 8 de setembro.

Os partidos pediram a Cármen o adiamento do prazo para os repasses alegando que o fundo eleitoral caiu na conta das legendas com atraso. Representantes dos partidos que estavam na reunião afirmam que o cálculo para a divisão das verbas é complexo e que os dados sobre os porcentuais mínimos a serem repassados para candidatos negros e mulheres saíram apenas na semana passada.

"Nós recebemos o fundo na semana passada, e também as cotas foram fechadas na semana passada. Então, fazer essa divisão é muita coisa. Temos que levantar todo mundo do sexo feminino, quem é preto e pardo, separar mulheres brancas de mulheres negras para efeito da cota, pardos, não se faz isso com rapidez", disse Gleisi.