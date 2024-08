Marçal ironiza a atuação de Carlos Bolsonaro na campanha de Ramagem: "Posso te ajudar"

O candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), provocou mais uma vez o vereador carioca Carlos Bolsonaro (PL-RJ). Em sabatina na CNN Brasil, Marçal ironizou a atuação do filho 02 de Jair Bolsonaro na campanha de Alexandre Ramagem (PL-RJ) à prefeitura do Rio de Janeiro.

"Cuida da sua eleição aí do Ramagem porque ele está tomando um pau no Rio de Janeiro. Gosto muito do Ramagem; se for precisar de ajuda, eu te ajudo com o digital. Aqui em São Paulo, eu já resolvi", disse o ex-coach nesta segunda-feira, 26, dirigindo-se a Carlos.