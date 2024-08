Lula participa de CNPE e reúne ministros da equipe econômica nesta segunda-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta segunda-feira (26) de reunião extraordinária do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), que será realizada na sede do Ministério de Minas e Energia a partir das 9h. Na ocasião, serão assinados atos relacionados ao setor de energia, incluindo decreto para regulamentar regras do setor de gás natural.

À tarde, Lula comanda reunião com a equipe econômica do governo, com início às 15h, no Palácio do Planalto. De acordo com a agenda divulgada neste domingo, participam do encontro os ministros da Casa Civil, Rui Costa; da Fazenda, Fernando Haddad; do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet; da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck; além da secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior.

Às 16h, Lula tem encontro com atletas dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. E, por último, reúne-se com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.