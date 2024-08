Bolsonaro mergulha em campanha de Nunes e vai gravar até inserção para o horário eleitoral

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai gravar inserções com o prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), para serem exibidas no horário eleitoral gratuito. A informação foi confirmada pelo próprio prefeito nesta segunda-feira, 26. A primeira peça deve tratar do acordo, costurado entre a gestão Bolsonaro e Nunes em 2021, que extinguiu a dívida de São Paulo com a União em troca da cessão do Campo de Marte à Aeronáutica. "A primeira (gravação com Bolsonaro) deve ser sobre o acordo que fizemos e que resultou na solução da dívida da cidade com o governo federal. Eram R$ 25 bilhões", afirmou o prefeito ao Estadão.

A participação de Bolsonaro na propaganda eleitoral gratuita do prefeito de São Paulo era incerta até recentemente, mas se tornou necessária após pesquisas revelarem que o ex-coach Pablo Marçal (PRTB) está avançando sobre o eleitorado bolsonarista na cidade, mesmo sem o apoio formal do ex-presidente. Segundo pesquisa Datafolha divulgada na semana passada, 62% dos eleitores de Marçal se declaram bolsonaristas, em contraste com 38% entre os eleitores de Nunes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Agenda de rua