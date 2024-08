Entenda o que explica crescimento de Marçal na pesquisa Atlas em São Paulo

O programa O POVO News realiza mais uma edição na manhã desta quinta-feira, 21. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição comenta o que causou o crescimento de Pablo Marçal, apresentado em pesquisa Atlas de intenções de votos à Prefeitura de São Paulo. No levantamento, Guilherme Boulos (Psol) lidera, seguido pelo atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o coach Pablo Marçal (PRTB), que somou maior percentual de oscilação positiva.

