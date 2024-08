Veja a avaliação de Lula e Tarcísio na cidade de SP, segundo pesquisa Atlas

A pesquisa AtlasIntel sobre a cidade de São Paulo divulgada nesta quarta-feira, 21, mostra que, na capital paulista, a gestão estadual de Tarcísio de Freitas (Republicanos) é mais bem avaliada que o governo Lula (PT).

Consideram o governador "bom/ótimo" 36% dos entrevistados; para o presidente, a avaliação positiva chega a 30%. O governo paulista também é considerado mais "regular", com 33%, contra 28% da gestão federal. A Presidência da República vence no quesito "ruim/péssimo", com 42%, enquanto Tarcísio tem 31%.

A aprovação do governador caiu seis pontos percentuais e chegou ao mesmo patamar da desaprovação: 44%. Os que não souberam avaliar a gestão de Tarcísio foram 12%, 7 pontos a mais que na pesquisa anterior.